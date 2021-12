Giancarlo Magalli condannato a pagare Adriana Volpe: diffamazione aggravata. Quando litigarono in diretta | Video

17 dicembre 2021 a

Il conduttore televisivo Giancarlo Magalli diffamò Adriana Volpe. Un'altra puntata del braccio di ferro tra Magalli e la showgirl, che va avanti da tempo, iniziato pubblicamente dopo un pesante litigio a I fatti vostri e proseguito pubblicamente anche negli anni seguenti. E pensare che Giancarlo Magalli e Adriana Volpe avevano condotto insieme a lungo la trasmissione. Magalli è stato condannato per una intervista rilasciata alla rivista Chi e pubblicata a novembre 2017. Il conduttore faceva velate allusioni sui motivi della carriera di Volpe. Adesso la dovrà risarcire staccando un assegno da 25mila euro a cui ne dovrà aggiungere 14mila di multa. Adriana Volpe è stata assistita dagli avvocati Michele Briamonte, Nicola Menardo e Stefania Nubile dello Studio Grande Stevens.

I dissapori, come scritto, iniziarono quando Giancarlo Magalli e Adriana Volpe conducevano insieme I fatti vostri. Tra i due ne sono accadute di tutti i colori, un continuo botta e risposta a distanza che stavolta vede vincitrice la showgirl. Durante un'edizione del Grande Fratello Vip, Volpe, ha raccontato nei dettagli cosa è accaduto in passato. “Noi - disse - avevamo il record d’ascolto di tutto il daytime e lo share più alto. Ma lui già il terzo anno aveva iniziato a dire che non voleva più lavorare con me e che bisognava cambiare, introdurre delle novità. Eppure le rubriche che trattavo funzionavano benissimo".

I rapporti da quel momento sono ovviamente diventati molto tesi. Sempre durante il Gf Vip, Adriana Volpe ha raccontato che "lui me ne ha fatte tantissime. Ci ho lavorato 7/8 anni, un record. Sono stata l'unica a durare così tanto, le altre non riuscivano ad andare avanti più di due anni. Quando ho iniziato a rispondere alle sue provocazioni non mi ha guardato più in faccia, continuando a ribadire che con me non voleva lavorare più tanto che la Rai ha deciso di spostarmi". Tra i due famosa la lite avvenuta in diretta durante il programma quando lei fece notare a Magalli che quell'anno avrebbe ne avrebbe compiuti settanta. Lui replicò senza mezzi termini: "Piatela in saccoccia te e l'età che c'hai. Ma fatte l'affari tuoi. Tu ne fai 44, allora? Sei proprio una rompi***e".

