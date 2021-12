Muore Jacopo Compagnoni, fratello di Deborah. E' stato travolto da una valanga. Aveva 40 anni

16 dicembre 2021 a

Jacopo Compagnoni, fratello di Deborah, campionessa dello sci, è morto dopo essere stato travolto da una valanga. Aveva quarant'anni. La tragedia è avvenuta nella tarda mattinata di oggi, giovedì 16 dicembre, in Valfurva, in provincia di Sondrio, nella zona di Malerbe. Stando alle prime ricostruzioni, dopo l'incidente sono immediatamente scattati i soccorsi. Jacopo Compagnoni è stato trasportato con l'elicottero in codice rosso all'ospedale di Sondalo. Aveva riportato traumi multipli. Sul posto dell'incidente sono arrivati anche gli uomini del soccorso alpino e i carabinieri e un secondo scialpinista è stato portato via in elicottero, in questo caso in codice verde, ma in stato di shock per la sorte dell'amico.

Il cuore di Compagnoni ha cessato di battere nel primo pomeriggio. Guida alpina, maestro di alpinismo e di sci, conosceva molto bene quelle montagne nel territorio comunale di Valfurva. I due stavano sciando nel canale nord in zona Sobretta, a circa 2850 metri di quota, quando sono stati travolti dalla neve. La valanga aveva un fronte di un centinaio di metri.

I soccorsi e i sanitari hanno fatto di tutto per cercare di salvarlo. Inizialmente lo hanno rianimato, ma poi non c'è stato niente da fare. Jacopo era il minore dei tre fratelli Compagnoni, dopo Yuri e Deborah. Oltre all'attività di maestro di sci e di alpinismo, con la famiglia gestiva l'hotel Baita Fiorita a Santa Caterina. Cordoglio è stato espresso dalla Federazione Italiana Sport Invernali: “Il presidente Flavio Roda e tutta la Federazione sono vicini a Deborah e alla famiglia Compagnoni nel momento di questa tragica perdita”, si legge in una nota. Jacopo Compagnoni lascia due figlie. La famiglia Compagnoni è conosciutissima in particolare per i trionfi collezionati da Deborah che ora ha 51 anni. Nella sua lunga carriera ha conquistato tre titoli mondiali e tre ori olimpici in altrettante edizioni.

