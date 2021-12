Entro marzo il vaccino anti Covid per i bambini da zero a cinque anni. Costa: "Grande fiducia nel lavoro della scienza"

16 dicembre 2021 a

Sono entrate nella fase finale anche l'approvazione e l'immediata produzione su larga scala del vaccino anti Covid per i bambini da zero a cinque anni. Lo ha dichiarato a Unomattina, su Rai 1, il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa. "Confidiamo che già entro fine marzo possa arrivare anche il vaccino per i più piccoli. Attendiamo con grande fiducia il lavoro della scienza, che ogni giorno ci mette a disposizione le armi giuste per contrastare la pandemia". Parole nette, una chiara presa di posizione a favore delle somministrazioni anche ai più piccoli, proprio mentre si sta avviando la campagna vaccinale per i bambini che hanno dai cinque ai dodici anni.

Intanto il ministero della Salute ha comunicato il dato d'esordio sulle somministrazioni ai piccoli. La prima comunicazione ufficiale è stata di 382 dosi somministrate. Ovviamente è soltanto la fase di avvio della campagna e il dato rappresenta appena lo 0.01 per cento degli aventi diritto. Un numero prettamente simbolico. Nel sito del ministero sono stati anche ufficializzati i casi dei bambini che hanno contratto il Covid e sono guariti, fino a ora sono 102.188, il 2.80 per cento della popolazione 5-11 anni.

Durante Unomattina il sottosegretario Costa ha spiegato anche che "negli ultimi giorni c'è stato un incremento delle inoculazioni delle prime dosi. Confidiamo che giorno dopo giorno lo zoccolo duro dei non vaccinati si riduca, credo che il sentimento di paura giorno dopo giorno si possa vincere con la politica che rinnova la fiducia nella scienza".

Delle somministrazioni di vaccino anti Covid ha parlato anche Matteo Salvini, intervistato da Massimo Giletti nel corso della puntata di Non è l'Arena, andata in onda mercoledì 15 dicembre su La7. Giletti ha chiesto al leader della Lega se sua figlia sarà vaccinata. "Ne parlerò con la mamma - ha risposto Salvini - Sui vaccini ai bambini non ci devono essere obblighi, decideranno i genitori".

