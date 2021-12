Roma, video della caserma in fiamme: un carabiniere si lancia nel vuoto e finisce in ospedale

15 dicembre 2021 a

a

a

Un carabiniere è rimasto ferito nell’incendio divampato nella caserma dei Carabinieri Salvo D’Acquisto, in via di Tor di Quinto, a Roma. L’uomo è stato trasportato all’ospedale Sant'Andrea, le sue condizioni non sembrano essere gravi. Sul posto i Vigili del Fuoco che, arrivati verso le 12.25, hanno spento le fiamme, innescatesi all’interno di un locale adibito a foresteria. Le cause del rogo sono al momento imprecisate.

A lanciare l'allarme sono stati proprio alcuni militari. Mentre i pompieri sono intervenuti con le autobotti, alcune ali dell'edificio sono state subito evacuate a titolo prudenziale. Ad avere la peggio, come detto, un carabiniere, costretto a gettarsi dalla finestra: un volo di una manciata di metri che l'ha comunque costretto alla corsa all'ospedale per accertamenti, rimasto lievemente ferito nonostante alcuni colleghi lo abbiano raggiunto per afferrarlo e attutirgli la caduta.

Tragedia di Ravanusa, trovati altri quattro corpi. Il bilancio delle vittime sale a sette. Ancora due dispersi

Notevoli anche i disagi alla circolazione, con viale Tor di Quinto parzialmente bloccato e la Polizia locale intervenuta per dirigere il traffico cercando d smaltire il più velocemente possibile le inevitabili code.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.