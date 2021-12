Covid, l'Oms: "La variante Omicron più veloce della Delta. Probabile che diventi dominante in Europa"

14 dicembre 2021 a

La variante Omicron del Covid 19 può diffondersi più velocemente della Delta ed è probabile che diventi dominante in Europa. Lo ha scritto su Twitter, Hans Kludge, direttore europeo dell'Oms, confermando le opinioni di numerosi esperti, convinti che sia soltanto questione di tempo. In Gran Bretagna, ad esempio, viene dato per scontato che nel giro di pochi giorni la variante Omicron sia la principale delle infezioni da Covid 19. Se la teoria sarà confermata, i tamponi positivi potrebbero continuare ad aumentare nel corso dei prossimi giorni.

Ma non ci sono soltanto aspetti negativi, almeno a sentire Pierpaolo Sileri, sottosegretario del ministero alla Salute, ascoltato in commissione Affari costituzionali sul ddl "Obblighi vaccinali e rafforzamento delle certificazioni verdi". Sileri ha spiegato che sulla variante Omicron "eravamo più preoccupati dieci giorni fa, lo siamo un po' meno oggi. Sembrerebbe che con la terza dose si possa essere ben protetti. Il punto è che nessuno ha fissato un valore per gli anticorpi". Il sottosegretario ha spiegato che il virus "continua a mutare. Con la Omicron servono probabilmente titoli anticorpali ancora più alti".

Nelle ultime 24 ore i casi da variante Omicron registrati in Europa sono stati 441 e il totale è valutato in 2.127. I dati sono dell'aggiornamento quotidiano dello European Centre for Disease Prevention and Control. Il report indica 17 casi in Austria, 73 in Belgio, 3 in Croazia, 3 a Cipro, 9 in Repubblica Ceca, 268 in Danimarca, 26 in Estonia, 20 in Finlandia, 130 in Francia, 101 in Germania, 5 in Grecia, 2 in Ungheria, 20 in Irlanda, 27 in Italia, 5 in Lettonia, 1 in Liechtenstein, 1 il Lussemburgo, 62 in Olanda, 1.176 in Norvegia, 49 in Portogallo, 8 in Romania, 3 in Slovacchia, 49 in Spagna e 51 in Svezia. Un'analisi preliminare dei dati mostra che i casi importati o legati a viaggi incidono ormai solo per il 13% del totale.

