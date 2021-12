Esplosione per una fuga di gas, donna in gravi condizioni

14 dicembre 2021 a

Dopo la tragedia di Ravanusa, costata la vita a diverse persone, ancora un crollo con tutta probabilità dovuto ad una fuga di gas. Una donna versa in gravi condizioni. L'esplosione è avvenuta al piano terra di una villa a Rocca di Papa, in provincia di Roma. In via Focicchia, nella zona di via delle Barozze, l'improvviso boato e i muri che si sgretolano. E' accaduto intorno alle 5,30 di questa mattina, martedì 14 dicembre.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco con le squadre 15A e 21A, ma anche le unità cinofile per l'eventuale ricerca di persone, i carabinieri e la polizia locale. Dalle macerie è stata estratta una donna di ottant'anni, cittadina di origini inglesi, che era in camera da letto. E' stata immediatamente trasportata in ospedale e le sue condizioni sono considerate gravi.

