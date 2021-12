Tragedia di Ravanusa, trovati altri quattro corpi. Il bilancio delle vittime sale a sette. Ancora due dispersi

13 dicembre 2021 a

Altri quattro corpi senza vita. Come purtroppo era facilmente prevedibile, i dispersi sono diventati vittime nella strage di Ravanusa, in provincia di Agrigento. Dopo una notte di scavi e di ricerche grazie anche ai cani molecolari, i soccorritori hanno individuato altre quattro vittime tra le macerie della palazzina crollata dopo una tremenda esplosione, causata da una fuga di gas. Trenta ore di lavoro ininterrotto per i vigili del fuoco e questa mattina sono stati proprio i loro profili social ufficiali ad annunciare l'individuazione dei corpi: "Inizia con dolore questo nuovo giorno di ricerche: dopo 30 ore senza pause i vigili del fuoco hanno individuato i corpi senza vita di 4 dei 6 dispersi". Le ricerche vanno avanti per gli ultimi due dispersi, intanto il bilancio della tragedia sale drammaticamente: sette morti, due dispersi e due donne ferite ma per fortuna vive. Cento sfollati.

I corpi individuati tra le macerie sono della giovane donna incinta e della sua famiglia. E' stata una immensa tragedia a rovinare quello che doveva essere un momento di gioia: l'inizio di una nuova vita. La nascita era prevista tra circa una settimana. L'esplosione ha completamente distrutto una intera famiglia. Le indagini per comprendere cosa è realmente accaduto sono già iniziate e come sempre andranno avanti per anni. Davvero la fuga di gas era stata già avvertita dagli abitanti della zona? La tragedia si poteva evitare? Si sarebbe dovuto intervenire nei giorni scorsi? Domande a cui gli inquirenti cercheranno di dare risposta.

Intanto Italgas esprime in una nota "dolore e cordoglio alla comunità colpita da questo drammatico evento e in particolare alle persone che hanno perso i propri cari". La società - si legge - ha offerto la propria disponibilità e supporto al Comune di Ravanusa e alla Protezione Civile per fornire la dovuta assistenza alla cittadinanza, nonché la massima collaborazione alle autorità per gli aspetti di competenza. "Ma da una prima immediata analisi dell’evento - spiega Italgas - non risultano segnalazioni di alcun tipo giunte nell’ultima settimana al servizio di Pronto Intervento che lamentassero perdite di gas. A seguito dell’evento, la prima segnalazione è stata fatta telefonicamente dai Vigili del Fuoco alle ore 21.02 al Centro Integrato di Supervisione di Italgas Reti. Il personale tecnico della società è giunto sul posto alle ore 21.20. L’intervento di primo sezionamento della rete, finalizzato alla messa in sicurezza della condotta, è iniziato alle ore 240 a seguito della relativa autorizzazione da parte dei Vigili del Fuoco. Alle ore 2.05 del 12 dicembre i tecnici di Italgas Reti hanno completato le operazioni di isolamento del tratto di tubazione che attraversa l’area interessata dall’evento. La tubazione è in acciaio del diametro di 100 mm ed è esercita in bassa pressione. Sul tratto di condotta interessato non vi erano cantieri di Italgas Reti. La rete di distribuzione di Ravanusa - viene precisato - è stata ispezionata interamente sia nel 2020, sia nel 2021".

