Tragedia di Ravanusa, tre morti e due donne estratte vive dalle macerie. Sei i dispersi. Le ricerche continuano

12 dicembre 2021

Almeno tre morti, sette dispersi e due donne salvate, estratte vive dalle macerie. E' il bilancio attuale (domenica 12 dicembre, ore 8.30) della tragedia di Ravanusa, in provincia di Agrigento. Un dramma causato dal crollo di alcune palazzine a causa di una fuga di gas. A fare il punto sono stati gli uomini dei carabinieri di Licata, giunti sul posto insieme ai vigili del fuoco, alle altre forze dell'ordine e a tanti volontari, per cercare di soccorrere le persone coinvolte.

I primi due corpi estratti dalle macerie senza vita sono di un uomo e una donna, poi la terza vittima. Le persone tratte in salvo sono state trasportate agli ospedali di Licata e Agrigento e stando alle prime notizie sarebbero fuori pericolo, anche se hanno riportato ustioni e fratture. Ovviamente proseguono le ricerche tra le macerie nella speranza di trovare altre persone vive. Non ci sono bambini tra i dispersi. E' stato il sindaco di Ravanusa, Carmelo D'Angelo, a dare la notizia dai microfoni di Rainews 24. Ha spiegato che "i soccorritori lavorano ininterrottamente, ci sono ancora sette persone fra le macerie, speriamo si possano trovare tutte in vita".

In una videodiretta Facebook era stato lo stesso primo cittadino a confermare il disastro nelle fasi successive all'esplosione, chiedendo aiuto a chi avesse autobotti, pale e ruspe per prestare i primi soccorsi. Le fiamme sono state domate intorno alle 23.15, ma le operazioni sono state complicate dalle sacche di gas della rete rete cittadina che impedivano l’accesso in sicurezza sulle macerie, come ha confermato la Protezione civile regionale della Sicilia. Oltre alla palazzina, di quattro piani e dieci appartamenti, crollata in via Galilei, a essere coinvolti dall'esplosione sono state almeno altre quattro costruzioni, danneggiate dall'onda d'urto del boato che ha completamente devastato l'edificio principale. Decine gli sfollati che sono stati fatti uscire dalle costruzioni allontanati anche per lasciar il campo libero ai soccorsi. Confermato che l'esplosione sia stata causata da una tubatura del gas.

