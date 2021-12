Agrigento, fuga di gas ed esplosione: crolla palazzina a Ravanusa. Persone sotto le macerie

11 dicembre 2021 a

Sarebbe l’esplosione di una bombola del gas all’interno di un’abitazione la causa del crollo di una palazzina in via Galilei a Ravanusa, in provincia di Agrigento. Sul posto i vigili del fuoco che stanno operando. "C’è stato un disastro", ha detto il sindaco di Ravanusa, Carmelo D’Angelo, in una videodiretta su Facebook, chiedendo aiuto a chiunque abbia autobotti, pale e ruspe, di intervenire a dare un aiuto.

Successivamente si è sviluppato un maxi incendio si è sviluppato dopo il crollo della palazzina avvenuto a Ravanusa, in provincia di Agrigento. Sul posto stanno ora operando i vigili del fuoco di Licata, Agrigento e Caltanissetta che stanno spegnendo le fiamme, operazione fondamentale per capire se tra le macerie ci possano essere - come si teme - delle vittime. Sul posto anche i carabinieri: ancora difficile stabilire la causa, anche se, stando alle prime informazioni raccolte dai militari da testimoni, si pensa a una fuga di gas o allo scoppio di una bombola.

(notizia in aggiornamento)

