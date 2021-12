Investito da un'auto mentre fa i rilievi di un altro incidente, poliziotto muore sul colpo

11 dicembre 2021 a

Tragedia sulla A23. Il poliziotto Maurizio Tuscano, 58 anni, è stato investito da un'auto ed è morto sul colpo. L'incidente si è verificato nella mattinata di sabato 11 dicembre, mentre l'agente stava rilevando la dinamica dello scontro avvenuto poco prima: Tuscano era di spalle ed è stato investito da un’auto. L’uomo è morto sul colpo.

Erano le 6.40 circa, quando appunto il poliziotto Maurizio Tuscano, 58 anni, in servizio nella sottosezione della Polstrada di Amaro, è stato investito. Aveva ancora la cartellina in mano dove stava annotando tutto. Sul posto presenti i funzionari della sezione di Udine.

Cordoglio è stato espresso anche dal ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese: "Commossa e sentita vicinanza alla famiglia dell’assistente Capo Coordinatore Maurizio Tuscano deceduto durante l’espletamento del servizio a Udine. La titolare del Viminale - si legge in una nota - è vicina alla Polizia di Stato e rinnova il ringraziamento alle donne e agli uomini di tutte le forze di polizia per l’impegno straordinario e la professionalità messi in campo quotidianamente a tutela della sicurezza dell’intera collettività".

