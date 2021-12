Vestito da Babbo Natale rapina una farmacia, minaccia la commessa con una pistola e poi scappa

10 dicembre 2021 a

Una rapina senza dubbio singolare si è verificata a Roma nel tardo pomeriggio di giovedì 9 dicembre. Un rapinatore vestito da Babbo Natale è entrato infatti poco prima delle 19 in una farmacia in via Luigi Bodio, nel quartiere Fleming di Roma, e con una pistola in pugno si è fatto consegnare parte dell’incasso.

Poi è fuggito per le vie limitrofe. Sicuramente non avrà utilizzato la slitta. Sul posto i carabinieri della compagnia Roma Trionfale. Sono al vaglio le immagini delle telecamere di zona. Insomma, una scena quasi da commedia americana. Il finto Babbo Natale si è introdotto in farmacia e con una pistola in pugno invece che di un sacco pieno di regali sulle spalle, ha minacciato clienti e farmacista e si è fatto consegnare il denaro contenuto nelle casse. Poi si è dileguato a piedi per le strade di Roma Nord.

A dare l'allarme intorno alle 18 la stessa farmacista, scossa ma illesa, dopo aver consegnato parte dell'incasso all'insolito rapinatore. Le indagini sono in corso ed è caccia al rapinatore.

