Emergenza Covid, aumentano le regioni che rischiano di cambiare colore. Crescono i ricoveri

10 dicembre 2021 a

a

a

Emergenza Covid: venti regioni italiane risultano considerate a rischio moderato e cinque sono "ad alta probabilità di progressione, a rischio alto" e quindi potrebbero velocemente cambiare di colore, prima di Natale. Per una, invece, la Calabria, potrebbe avvenire già a partire dalla giornata di lunedì, visto che ha superato tutti i parametri: l’incidenza è 119, contro un limite di 50; i ricoveri ordinari sono il 16,8% contro un limite del 15% e le terapie intensive sono l'11,8%, contro il limite del 10%.

L'epidemia viaggia a quattro velocità in base al vaccino. Dati pessimi per i no vax

Sono considerati territori ad alto rischio anche la Provincia di Trento, il Friuli Venezia Giulia, la Liguria, le Marche e il Veneto. Lo sostiene l'Istituto Superiore di Sanità che ha diffuso i dati del monitoraggio della cabina di regia. Nella nota ufficiale, l'Iss spiegando che sono "in forte aumento il numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione (37.278 contro i 30.966 della settimana precedente). La percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti è in aumento (34% contro 33% della scorsa settimana). Mentre è in diminuzione la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (40% contro 45%), sale, invece, la percentuale di casi che vengono diagnosticati attraverso attività di screening: 26% contro 22%".

Il microbiologo Guido Rasi: "Grave errore rinviare la terza dose del vaccino". Ecco perché in Israele ha salvato migliaia di vite

Purtroppo in Italia continuano a crescere anche i ricoveri associati al virus. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è arrivato nel complesso all'8,5% (rilevazione giornaliera del Ministero della Salute al 9 dicembre) contro il 7,3 del 2 dicembre. "Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale - si legge nella nota dell'Iss - sale al 10,6% contro il 9,1". Continua ad aumentare anche "l'incidenza settimanale a livello nazionale: 176 per 100mila abitanti contro 155 della precedente rilevazione. Nel periodo 16 novembre – 29 novembre 2021, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,18 (range 1,06 – 1,24). In diminuzione, ma ancora sopra la soglia, l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero".

In Veneto dati choc sui no vax. Zaia: "I ricoverati in terapia intensiva sono per l'83% non vaccinati"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.