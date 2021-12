Massimo Ferrero, la triste storia del Viperetta: un arresto che inguaia un avventuriero prestato al calcio

Christian Campigli 09 dicembre 2021 a

Un arresto che ha fatto il giro dello stivale. Un imprenditore diventato personaggio, grazie ad un atteggiamento che, in alcuni frangenti, ha sfiorato il grottesco. Una vicenda giudiziaria seria, che rischia di inguaiare un avventuriero prestato al calcio. Giovedì 9 dicembre si è tenuto l’interrogatorio di garanzia all’ex presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero. Sin dalle prime ore della giornata, è emersa la volontà di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande del giudice per le indagini preliminari. “Stiamo ancora aspettando le copie del fascicolo, non so quando ci arriveranno, non so se oggi – afferma l’avvocato Luca Ponti - Se anche le ricevessi, non potrei certo leggerle in un quarto d’ora. Dunque, posso confermare che il presidente Ferrero si avvarrà della facoltà di non rispondere”.

Alla base dell’arresto “un concreto e gravissimo pericolo di commissione di delitti analoghi a quelli per cui si procede”, si legge nell'ordinanza di custodia cautelare che ha portato il “Core de Roma” nel carcere milanese di San Vittore, per il crac di quattro società nel settore alberghiero, turistico e cinematografico, con sede in provincia di Cosenza. Nel corso degli anni, “Er Viperetta” (soprannome dato all’ex presidente della Sampdoria da Monica Vitti, dopo che l’imprenditore, nonostante la sua piccola statura, aveva difeso la diva da un aggressore) e i suoi collaboratori avrebbero distrutto libri contabili con lo scopo “di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori e in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari”. Ferrero, romano e romanista doc, settantanni passati pericolosamente, non è alla sua prima esperienza giudiziaria. Impicci, come direbbero al suo quartiere natale, il Testaccio. Figlio di un conducente di autobus e di una venditrice ambulante, entra nel magico mondo del cinema come tuttofare.

E' tanto umile quanto determinato, e non si fa problemi nemmeno a portare i caffè ai registi e agli attori, pur di mettersi in luce. Nel 1974 diventa direttore di produzione, nel 1983 raggiunge la qualifica di organizzatore generale prima e produttore esecutivo successivamente. Recita piccole parte, camei, come si dice in gergo cinematografico, in “Ultrà” di Ricky Tognazzi e “Camerieri”, pellicola del 1995, nel quale impersona Sem, il venditore di un levriero. Imparati i segreti del mestiere, decide di mettersi in proprio fondando la Blu Cinematografica. Attraverso la Farvem Real Estate acquisisce poi sessanta sale cinematografiche per cinquantanove milioni di euro. Diciotto mesi fa, durante la sua esperienza alla guida della Sampdoria, era stato coinvolto in un’inchiesta su alcuni fondi, inspiegabilmente spariti, sulla cessione di Pedro Obiang, volato in Inghilterra, al West Ham. Va detto che la sua posizione venne ben presto archiviata. Ora una vicenda che, a giudicare anche dalle intercettazioni telefoniche pubblicate dal quotidiano “Il Secolo XIX”, appare molto seria. Una fine amara, per il ragazzo che portava i caffè e sognava di entrare nel magico mondo del cinema.

