Covid, il bollettino di oggi: ancora 12.527 nuovi casi e 79 morti. Il tasso tocca il 4%. Aumentano i ricoveri

Secondo i dati del bollettino diffuso dal ministero della Salute, sono 12.527 i nuovi positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore. Nel giorno precedente erano stati 17.959. Altre 79 vittime, contro le 86 della precedente analisi. Gli attualmente positivi salgono a 254.553 e cioè 5.339 in più. Dall'inizio della diffusione della pandemia, i contagi ufficiali nel nostro Paese sono stati cinque milioni e 164.780, mentre i morti 134.551. Il virus è stato superato da quattro milioni e 775.676 persone, con un incremento di 7.098 guarigioni.

Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 312.828 tamponi, molti in meno rispetto a quelli del giorno prima quando erano stati 564.698. E infatti nonostante il numero minore di casi, il tasso di positività sale ancora e arriva al 4 per cento (dal 3.2). Aumentano anche i pazienti in terapia intensiva: 20 in più nel saldo tra le entrate e le uscite. In totale, dunque, sono 811. Va considerato che gli ingressi giornalieri sono stati 69. Nei reparti ordinari 6.333 pazienti, 234 in più.

Una situazione sempre più complessa, dunque, nonostante la decisa accelerazione della campagna vaccinale. Le persone vaccinate sono 45 milioni 835.370 e un milione 666.336 sono in attesa della seconda dose. In prospettiva, dunque, saranno superati i 47.5 milioni di vaccinati. Il numero è comunque destinato a crescere ulteriormente, visto che ormai si viaggia sulle 40mila nuove prime dosi giornaliere. Sono nove milioni 871.725 i cittadini a cui è stata somministrata la terza dose (dati 9 dicembre ore 10.15). Negli ultimi giorni le inoculazioni sono state nel complesso sempre più di mezzo milione ed è facile che con la partenza delle somministrazioni sui bambini, si raggiunga una velocità ancora superiore. Nella categoria degli over 80, quella considerata più fragile, la terza dose è stata iniettata al 58.56 per cento dei cittadini.

