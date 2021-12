Covid, ormai l'epidemia viaggia a quattro velocità in base al vaccino. Dati pessimi per i no vax

09 dicembre 2021 a

a

a

Un ennesimo studio dimostra che l’epidemia corre più veloce tra i non vaccinati con un tasso di incidenza che è pari a 237,95 nuovi casi ogni 100.000 abitanti, addirittura dieci volte in più rispetto alla popolazione vaccinata con la terza dose. Emerge dalla 77ma puntata dell’Instant Report Covid 19, iniziativa dell’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari dell’Università Cattolica. Sempre più nitide ormai quattro pandemie a diversa velocità, da quella dei non vaccinati a quella dei vaccinati con tre dosi, i più protetti.

Numeri da paura: in sette giorni +16,3% di ricoveri, +13,6% di intensive e +12% di morti. Il dato choc per l'Umbria

Nel periodo che va dal 29 ottobre al 28 novembre, le infezioni nella popolazione vaccinata con terza dose si fermano a 25.03 ogni 100.000 abitanti a settimana, a seguire c’è la popolazione vaccinata entro 5 mesi con più del doppio dei nuovi casi, 61.06. Il calo di efficacia del vaccino dovuto al tempo trascorso dall’ultima dose porta a un incremento notevole delle infezioni settimanali nella popolazione che è stata vaccinata da oltre 5 mesi; 90.04 casi ogni 100.000 abitanti per questi individui.

Il microbiologo Guido Rasi: "Grave errore rinviare la terza dose del vaccino". Ecco perché in Israele ha salvato migliaia di vite

“Siamo di fronte a quattro pandemie diverse - sostiene il professor Americo Cicchetti, direttore dell’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi sanitari dell’Università Cattolica - che corrono assieme. L’epidemia corre più veloce tra i non vaccinati con un tasso di incidenza pari a 237,95 nuovi casi ogni 100.000 abitanti, dieci volte in più la popolazione vaccinata con terza dose. Il 67% dei vaccinati da oltre 5 mesi non verrebbe contagiato se fosse stato sottoposto a vaccinazione con terza dose e ciò avrebbe permesso una riduzione del numero totale dei contagi pari a circa 29.319 su 44.023 negli ultimi 30 giorni”. Ancora una volta, dunque, la conferma di quanto sia importante per i cittadini aderire, e farlo rispettando i tempi, alla campagna vaccinale che resta la principale e più efficace arma contro la diffusione della pandemia.

In Veneto dati choc sui no vax. Zaia: "I ricoverati in terapia intensiva sono per l'83% non vaccinati"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.