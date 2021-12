Covid variante Omicron, ora spunta la versione Stealth. Può essere invisibile ai tamponi veloci

08 dicembre 2021 a

a

a

Ennesima emergenza sul fronte del Covid 19. Spunta la versione Stealth della variante Omicron che viene individuata con analisi approfondite, ma i test rapidi possono fallire e non consentire di scoprire velocemente la positività di un eventuale infettato. E' la versione invisibile dell'ultima variante, capace addirittura di sfuggire ai tamponi rapidi. Lo scenario è stato delineato dal quotidiano Guardian sulla base degli elementi che sono stati raccolti dagli scienziati mentre nel Regno Unito i casi legati alla variante sono passati da 101 a 437 e sembrano essere in continuo aumento.

Bassetti contro i no-vax: "Ci vorrebbe l'obbligo, con i carabinieri che vengono a prenderli a casa"

La versione Stealth della variante - è stato scelto il nome del celebre bombardiere invisibile - presenta molte mutazioni che caratterizzano la Omicron standard. Viene però segnalata l'assenza però di una mutazione specifica che consentirebbe ai tamponi molecolari di individuare i casi quantomeno probabili. Analisi approfondite sul campione consentirebbero comunque alla fine di riuscire a scoprire la variante Omicron, che però potrebbe dribblare i tamponi e in particolare quelli che forniscono risultati in modo più rapido. Ovviamente se gli studi confermassero questa teoria, sarebbe un problema nel problema, visto che non scoprire subito il virus ne facilita la diffusione e rende molto più complesso cercare di curare chi lo ha contratto.

Selvaggia Lucarelli contro Massimo Giletti sui no vax: "Mister silicone in esclusiva"

Secondo il Guardian, il discorso attualmente riguarda solo sette casi certificati: la variante invisibile è stata individuata in campioni raccolti in Sudafrica, Australia e Canada, ma potrebbe aver raggiunto una diffusione maggiore. E' presto, come si legge, per ipotizzare una mappa. Le differenti caratteristiche, però, potrebbero incidere sul comportamento. Gli studi saranno sicuramente intensificati per cercare di conoscere meglio l'ennesima variante del virus che sta mettendo in ginocchio tutto il mondo. Gli esperti continuano a ripetere che l'unica arma efficace a disposizione resta quella dei vaccini. La campagna vaccinale in Italia ha subito una intensa accelerazione dopo l'entrata in vigore del super green pass.

L'ordine dei medici di Perugia contro i dottori no vax: "Segnaleremo alle forze dell'ordine chi non rispetta le regole"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.