Valle d'Aosta, valanga a La Thuile: gravissimo scialpinista di 25 anni

Uno scialpinista è stato estratto dalla valanga caduta a La Thuile in Valle d’Aosta e portato in Pronto soccorso. A quanto si apprende, si tratta di un 25enne, residente in Lombardia. Le sue condizioni sono molto gravi. Una seconda persona è riuscita a uscire dalla massa nevosa e non sembra aver riportato conseguenze gravi (è in valutazione da parte del medico di elisoccorso). Una terza persona non è stata coinvolta ed ha potuto dare l’allarme.

Il distacco si è verificato nella zona del Piccolo San Bernardo. Oltre al Soccorso alpino valdostano sul posto sono intervenuti anche la guardia di finanza e i pisteurs della società che gestisce gli impianti di risalita. Si tratta del secondo incidente di questo genere in Valle d'Aosta in pochi giorni: il 29 novembre, tra Cervinia e Valtourneche, un addetto alle piste, Leonardo Pession, 58 anni, è stato travolto da una slavina piombata sulla pista a oltre 3mila metri di quota, nei pressi della sciovia Grand Sommettaz, sopra Cime Bianche. Pession è stato estratto dalla neve e rianimato, poi trasportato in elicottero ad Aosta dove tuttavia l'indomani è deceduto.

