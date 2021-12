Ilaria Capua, insulti dai no vax. E lei per replicare ringrazia gli italiani che si vaccinano: "Loro hanno capito"

07 dicembre 2021 a

Ancora insulti dai no vax e lei per replicare, con grande classe, continua a complimentarsi con gli italiani che aderiscono al vaccino. E' favorevole alla campagna anti Covid, lo è sempre stata e lo continuerà ad essere. Lei è Ilaria Capua, ricercatrice in virologia, scienziata, direttore del centro di eccellenza One Health dell'Università della Florida. Gli italiani l'hanno imparata a conoscere nel corso della pandemia. Attraverso le numerose trasmissioni a cui ha partecipato, ha cercato di spiegare cos'è il virus, come attacca l'uomo, come si trasmette, i rischi che si corrono. Quando è stato scoperto il vaccino, dopo aver studiato tutti i dati, le ricerche, gli studi, ha iniziato ad insistere sull'importanza di aderire alla campagna vaccinale.

Ilaria Capua ha già ricevuto la terza dose di vaccino e nei giorni scorsi ha twittato parole di ringraziamento agli italiani che aderiscono alla campagna. "Io davvero ringrazio i tanti, tantissimi italiani che stanno rinforzando il muro di difesa contro Covid 19 vaccinandosi. Prima, seconda o terza dose che sia, grazie". Un tweet che come al solito ha scatenato la reazione dei no vax, sempre meno e sempre meno credibili. L'hanno duramente insultata, per l'ennesima volta. Attaccandola frontalmente, come hanno già fatto centinaia di volte e con tutti gli studiosi ed esperti che continuano ad invitare alla vaccinazione.

Ma anche questa volta Ilaria Capua non ha perso la pazienza. Ed ha risposto sui social, con un altro tweet, ancora più sentito e significativo. Ha replicato il cinguettio che le ha fatto collezionare gli attacchi no vax ed ha risposto con poche ma inequivocabili parole, tornando a ringraziare gli italiani che aderiscono alla campagna vaccinale. "Ho preso così tanti insulti per questo tweet - ha scritto - che ringrazio di nuovo e questa volta uno ad uno chi si sta vaccinando per il senso di responsabilità e per aver compreso la criticità della situazione. Grazie&Grazie ancora".

