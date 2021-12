Roma, ancora un autobus in fiamme. Stavolta sul Grande Raccordo Anulare

07 dicembre 2021 a

a

a

Ancora un autobus in fiamme a Roma. Il fuoco è divampato su un autobus mentre percorreva il Grande Raccordo Anulare. La squadra dei vigili del fuoco di Nomentano (6-A) con al seguito una botte (AB-10) è intervenuta sul posto per domare l'incendio. Per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta, durante il transito sulla A 90. Stando alle prime ricostruzioni, le fiamme sono divampate dal vano motore della vettura (linea 033) propagandosi poi all’interno della stessa.

Sul posto erano presenti anche il funzionario di guardia e la polizia stradale. Si tratta dell'enesimo mezzo del trasporto pubblico che viene aggredito dalle fiamme. Un problema che va avanti ormai da anni, in parte causato dal fatto che il parco mezzi è sempre più vecchio, in parte per quella che tanti considerano scarsa manutenzione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.