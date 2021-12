Palermo, da una macelleria la droga finiva nelle piazze: 31 arresti

Christian Campigli 06 dicembre 2021 a

Negozi, magazzini e appartamenti. Persino una macelleria. Non esistevano limiti, tutto era consentito pur di nascondere e spacciare cocaina, hashish ed eroina. Ad ogni costo. Maxi operazione antidroga portata a termine questa mattina dei carabinieri di Palermo. Trentuno le misure cautelari (otto in carcere e ventitré ai domiciliari), per associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e spaccio di sostanze stupefacenti, emesse dal giudice per le indagini preliminari del capoluogo siciliano, su richiesta della Dia (direzione investigativa antimafia).

L'operazione denominata “Pandora” ha fatto emergere un giro d'affari di circa 500mila euro all'anno. L'indagine, condotta tra il 2019 e il 2020 dai militari della compagnia di San Lorenzo, coordinati dal procuratore aggiunto, Salvatore De Luca, ha confermato l'esistenza di tre gruppi criminali, strettamente interconnessi e dediti al traffico di droga, che si sarebbero riforniti nel quartiere Ballarò. Da qui poi cocaina, hashish ed eroina arrivava sulle piazze di Partanna Mondello, Borgo Nuovo e San Giovanni Apostolo (l'ex Cep), ma anche nei quartieri più centrali della città. I tre gruppi criminali, secondo quanto ricostruito dagli uomini in divisa, erano strettamente legati tra di loro da “reciproci rapporti di fornitura e collaborazione, soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà nell’approvvigionamento della droga, così da assicurare sempre la massima operatività, si legge in una nota dei carabinieri.

L’operazione di oggi conferma, anche se nella fase cautelare delle indagini preliminari, la fortissima pervasività del fenomeno dello spaccio di stupefacenti in diverse aree di Palermo. In una macelleria riconducibile a uno degli arrestati sarebbero state smistate grosse quantità di droga, anche tramite i macchinari utilizzati nella quotidianità per il commercio dei prodotti di origine animale". Lo spaccio di stupefacenti rappresenta una delle principali fonti di approvvigionamento della Mafia. Soldi poi reinvestiti in attività legali. Una pratica purtroppo assai diffusa, in grado di creare evidenti difficoltà per quelle imprese oneste e trasparenti che vogliono partecipare, ad esempio, ad una gara di appalto. “Un'altra importante operazione, dopo quelle delle scorse settimane, che da un lato afferma ancora una volta la fondamentale presenza dello Stato sul territorio, dall'altro la gravità di un fenomeno contro il quale non bisogna mai abbassare la guardia – ha sottolineato il sindaco del capoluogo siciliano, Leoluca Orlando - In tal senso ognuno deve fare la propria parte per evitare che questo mercato di morte continui a espandersi e a mietere vittime”. Una piccola, ma significativa goccia in un mare sterminato. Basti pensare che in Italia le organizzazioni criminali guadagnano una cifra superiore ai sedici miliardi l'anno, solo grazie allo spaccio di droga. Un flusso di denaro enorme, che viene poi riciclato nell'economia sana, trasformando la concorrenza in un concetto puramente accademico. Una gigantesca falla nel sistema, che va coperta. Al più presto.

