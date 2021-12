Badante infedele scoperta dai carabinieri: derubava l'anziano che doveva accudire

04 dicembre 2021 a

Una badante infedele derubava l'anziano pensionato che invece avrebbe dovuto soltanto accudire. La donna è stata scoperta dai carabinieri. Grazie ad una lunga e accurata attività d’indagine svolta dai militari della Stazione Roma Torpignattara. Si tratta di una italiana di 71 anni. La 71enne è gravemente indiziata di aver “spillato” ben 15.500 euro ad un pensionato di 89 anni, invalido, che era stata chiamata ad accudire. La donna, che da tempo prestava assistenza all’anziano, approfittando della confidenza che aveva con l’ambiente domestico, sarebbe riuscita, in più occasioni, a utilizzare la carta bancomat della vittima con cui è emerso che, tra i mesi di luglio e ottobre scorsi, avrebbe effettuato undici prelievi per una somma complessiva di 15.500 euro.

A dare il via all’indagine è stata la denuncia sporta dall’anziano stesso che si era reso conto di anomali ammanchi di denaro dal suo conto corrente, il resto lo hanno fatto proprio i carabinieri della Stazione Roma Torpignattara che, analizzando i filmati di videosorveglianza di alcune banche della zona del Prenestino Labicano, hanno documentato come fosse la donna ad effettuare i continui ed indebiti prelievi dagli sportelli bancomat.

Nel pomeriggio della giornata di venerdì 3 dicembre, alla badante “infedele” i militari hanno notificato l’ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma. I reati contestati alla donna vanno dal furto in abitazione all’indebito utilizzo di carta di pagamento. Purtroppo sono sempre più i casi in cui gli anziani vengono truffati o derubati dalle loro badanti. Sono considerati come le vittime più facili da beffare a causa dell'età avanzata ma spesso e volentieri sono proprio loro a far scoprire chi li ha derubati o cerca di farlo, come è avvenuto in questa circostanza.

