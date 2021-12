New York, dottorando italiano ucciso. Ferito anche un turista, arrestato ragazzo di 25 anni

03 dicembre 2021 a

Uno studente italiano dottorando alla Columbia University di New York è morto e un altro uomo è rimasto ferito dopo che i due sono stati aggrediti e accoltellati nell’Upper Manhattan giovedì notte. Lo studente, Davide Giri, 30 anni, originario di Alba, stava camminando a pochi isolati di distanza dal campus poco prima delle 23 quando è stato pugnalato all’addome. È stato dichiarato morto dopo essere stato portato in un ospedale della zona. Lo riferisce il New York Times.

La polizia ha arrestato un uomo di 25 anni. In una lettera inviata venerdì mattina a tutto il campus, Lee C. Bollinger, il preside dell’università, ha identificato Giri come uno studente della Scuola di Ingegneria e Scienze Applicate ed ha espresso tristezza per la sua morte. Il ferito è un altro italiano di 27 anni, turista, che stava trascorrendo il suo primo giorno a New York. Gli attacchi non sembrano essere collegati e non si conoscono i motivi del gesto.

