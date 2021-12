Sicilia, il giallo del cadavere nella grotta dell'Etna: accanto una pagina di necrologi con 12 nomi sottolineati

02 dicembre 2021 a

Il mistero che si cela dietro al cadavere rinvenuto tre settimane fa nella grotta di Zafferana, nelle viscere dell'Etna, diventa sempre più nebuloso e promette di diventare il cold case di punta delle prossime settimane. Infatti vicino al corpo senza nome trovato sul vulcano, è stata rinvenuta anche una pagina del quotidiano La Sicilia, datata 15 dicembre 1978, contenente i necrologi con dodici nomi sottolineati, defunti sui quali in queste ore la Guardia di Finanza sta lavorando, cercando di ricostruire le loro storie ed individuare un eventuale collegamento con il cadavere rinvenuto nella grotta.

Il giallo del cadavere trovato in una grotta alle pendici dell'Etna: era lì da almeno 40 anni

La Repubblica elenca chi sono queste persone scomparse che, per un motivo ancora da chiarire, avevano un significato per quell'uomo, deceduto più di 40 anni fa. Il primo dei necrologi è quello scritto dal rettore e dal consiglio di amministrazione dell’Università di Catania per il professor Antonio Arcoria, dopo la scomparsa della madre, la signora Barbara Finocchiaro, vedova Arcoria. Poi c'è il ''Nobil Homo Commendator Dottore Saverio Betto'', la signora Florina Impalà, il cavalier Edmondo De Marco e del dottore Paolo Rapisarda. E ancora, il geometra Paolo Pavone, la professoressa Palma Brunelli,il medico Salvatore Lentini e il signor Bernardo La Mari. Questi sono soltanto alcuni di quei nomi sottolineati, ma cosa hanno a che fare con la vittima?

La Finanza ha iniziato gli accertamenti sulle famiglie dei defunti, cercando un qualsiasi collegamenti con il misterioso cadavere. Il corpo non presenta segni di violenza, aveva una bottiglia d'acqua ma non un abbigliamento consono per un'escursione sul vulcano. Le forze dell'ordine stanno indagando anche sulle denunce di persone scomparse all'epoca, ma al momento ci sono tante ipotesi e nessuna certezza.

