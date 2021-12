Nunzia Schilirò a Non è l'Arena: "Sto guarendo dal Covid. Ecco i sintomi che ho avuto". Duro Telese: "Ora sia coerente e rifiuti il green pass"

02 dicembre 2021 a

a

a

Ancora una volta Nunzia Schilirò, vice questore di Roma sospesa per il suo sostegno alle manifestazioni no green pass, ha criticato le scelte del governo sul certificato verde e sostenuto le sue tesi sul virus, L'ha fatto durante la puntata di Non è l'Arena, andata in onda nella serata di mercoledì 1 dicembre. Massimo Giletti ha di nuovo ospitato Schilirò, collegata da casa perché ancora positiva al Covid.

Nonostante si sia ammalata insieme al marito, con febbre alta, tosse, dolori muscolari, le sue posizioni sul non sono cambiate. Le spunta persino un sorriso quando racconta che lei e suo marito si sono contagiati: "Adesso stiamo bene, non è stato facile. Grazie ai medici che ci hanno seguiti. La febbre è passata, i sintomi tipici del Covid stanno passando. Li ho avuti tutti: all'inizio il raffreddore, abbiamo fatto i tamponi rapidi, dopo qualche giorno la febbre alta, dolori articolari, non sentivamo odori né sapori. E il tampone molecolare ci ha confermato la positività".

Ovviamente Massimo Giletti non ha perso l'occasione per provocarla sul green pass: "E' sempre stata contraria al green pass ma avendo avuto la malattia adesso le spetta di diritto". Lei ha risposto: "Mi viene da sorridere. Io credo nel rispetto della legge e voglio fare tutto quello che è possibile ma sempre nel rispetto della legge. Quindi ora prenderò il green pass". Ma il conduttore ha replicato con ironia: "Si, ma poi tra due o tre mesi dovrà fare il vaccino per confermare il certificato, vedrà lei...".

Duro Luca Telese che ha definito Nunzia Schilirò "La Giovanna D'Arco del Covid, la Pulzella pandemica. Ci aspettiamo che non dirà più che la malattia non esiste". E ovviamente si è innescato un altro botta e risposta: "Non l'ho mai detto, mai mi permetterei di dirlo di una malattia che ha causato morti e paura. Io sono contro il green pass". Telese: "Sì ma poi va sul palco con quelli che certe tesi le sostengono. Allora sia coerente: ora il green pass non lo prenda".

