Esplosioni in raffineria Eni, si alza colonna di fumo nero: "Tenete le finestre chiuse"

30 novembre 2021 a

a

a

Un incendio e una serie di esplosioni si sono verificate allo stabilimento Eni di Livorno. Le fiamme non sono ancora state domate e in cielo si è alzata una colonna di fumo nero. La Protezione Civile di Livorno ha invitato a tenere le finestre chiuse in via precauzionale. Il sindaco, Luca Salvetti, si è recato nella sede dello stabilimento per seguire l’evolversi della situazione. E' stata già fatta evacuare la zona interessata dall’incendio scoppiato in località Stagno. Sul posto mezzi del 118 e vigili del fuoco.

Crolla una villetta, donna salvata sotto le macerie. Esplosione per una fuga di gas

Stando ad alcuni testimoni ci sarebbe almeno un ferito, anche se la notizia per ora non trova conferma. Sempre secondo alcune testimonianze, poco dopo le 14 si è registrata una violenta esplosione, seguita da altre due esplosioni. La colonna di fumo è visibile da chilometri. Deviato il traffico. "Sembra che per fortuna non ci siano feriti. E sembra che la situazione sia sotto controllo. I vigili del fuoco stanno lavorando e l’incendio è circoscritto", ha scritto su Facebook il sindacato Usb di

Livorno in merito all’incendio.

Fuga di gas ed esplosione nello spogliatoio del campo sportivo di Casenuove: due feriti in ospedale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.