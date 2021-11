Nunzia Schilirò e il marito hanno il Covid: "Ma le persone sane guariscono". Stoccata di Selvaggia Lucarelli: "Ci spieghi dei soldi"

30 novembre 2021 a

"Io e mio marito abbiamo preso il Covid 19". Ad annunciarlo sui social è stata Nunzia Schilirò, la vicequestora aggiunta no pass, sospesa dalla polizia dopo il suo intervento di settembre in piazza San Giovanni, durante la manifestazione contro il certificato verde e il vaccino. "Come avevamo immaginato dai sintomi - spiega in un video Schilirò - abbiamo preso il Covid. Non sappiamo dove né quando, né chi dei due lo abbia contratto prima, anche se da qualche giorno mio marito non stava bene e, infatti, non era andato a lavorare. Adesso stiamo abbastanza bene e, appena sarò guarita e non pericolosa per la comunità, riprenderò la mia battaglia per vedere rispettate la dichiarazione universale dei diritti umani, le norme europee, la Costituzione e, ancor prima, la libertà di tutti gli italiani".

La vicequestora racconta i sintomi che hanno accusato: febbre alta, mal di testa, stanchezza, tosse, perdita dell'olfatto e dolori alle ossa. E dopo aver spiegato che nessuno potrà dire che non ha conosciuto il Covid e che si è sani si guarisce, attacca una nuova filippica sul diritto di espressione. Naturalmente sui social esplodono le polemiche, da chi le spiega che ora dovrà sempre ritenersi fortunata per non aver contratto una forma grave, chi sottolinea che se la campagna vaccinale fosse stata meno intensa anche lei avrebbe sicuramente avuto una forma più pesante della malattia. E chi mette a fuoco un aspetto molto particolare e cioè che quando sarà guarita otterrà il super green pass, proprio quel certificato contro il quale si è sempre schierata.

Ma la stoccata più pesante è quella che le dà Selvaggia Lucarelli. La giornalista oltre che giurata di Ballando con le Stelle. Con un tweet apre una nuova frontiera e lancia una domanda a cui forse ora Nunzia Schilirò dovrà rispondere. Lucarelli interpella polemicamente i no vax e no pass: "Ma anziché diffondere video pericolosi della Schiliró che ci dice che ha il Covid ma grazie alle cure le persone sane come lei guariscono, perché non le chiedete come mai chiede soldi alle manifestazioni, perché non pubblica rendiconti, che fine fanno?". E allega una foto che apre un nuovo fronte: soldi alle manifestazioni no pass e no vax.

