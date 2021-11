Giornalista molestata in diretta tv, il video dopo Empoli-Fiorentina. Chi è Greta Beccaglia

28 novembre 2021 a

Giornalista molestata durante la diretta televisiva, mentre stava portando a termine un collegamento. E' successo a Empoli - sabato 27 novembre 2021 - dove si è da poco conclusa la partita tra i padroni di casa e la Fiorentina. Greta Beccaglia, giovane giornalista di Toscana Tv, si occupa di effettuare un collegamento proprio fuori dallo stadio per registrare l'umore dei tifosi dell'Empoli dopo la vittoria clamorosa, in rimonta, concretizzatasi proprio negli ultimi minuti. Proprio mentre si appresta a fare le prime interviste un tifoso le rifila uno schiaffo sul sedere, un altro l'apostrofa volgarmente. "Non puoi fare questo" dice Beccaglia proprio mentre è in corso la diretta.

Le cose non migliorano perché dallo studio dicono "non te la prendere, dai, non te la prendere", tentando di minimizzare. Insomma, una giornalista viene molestata e palpeggiata e non se la dovrebbe prendere. Non a caso, sull'episodio è subito intervenuto l'Ordine dei giornalisti della Toscana, che ha definito "gravissimo" quanto accaduto.

Greta Beccaglia è una giornalista e dopo Empoli - Fiorentina era nei pressi dello stadio a lavorare. È stata palpeggiata da un tifoso, un altro le ha rivolto commenti.



Il collega dallo studio: “non prendertela [in diretta]”.

Invece la condanna andava fatta proprio sul momento. pic.twitter.com/SU3mXlXOdi — _lallascat_ (@lallascat) November 27, 2021

Ma chi è Greta Beccaglia? Originaria di Prato, 27 anni, laureata all' Accademia di Moda a Firenze, ex modella, aspirante giornalista, collabora con Toscana Tv e ieri, finito il collegamento, sui social ha chiesto a chi abbia riconosciuto l'uomo che l'ha molestata di comunicarle il nome. Evidentemente vuole andare sino in fondo e non farla passare liscia. Un altro uomo, incapucciato, l'ha poi spintonata e toccata come mostra in un altro video sempre pubblicato sulle storie del suo profilo Instagram.

