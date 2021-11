Meteo, è arrivato l'inverno: pioggia, neve, temperature in calo. Le previsioni per oggi e domani

27 novembre 2021 a

Ampiamente annunciato dagli esperti meteo, è arrivato quello che viene considerato il primo vero week end invernale dell'anno. Ad analizzare la situazione sono i meteorologi del seguitissimo sito 3bmeteo.com. Spiegano che una vasta area depressionaria si sta spostando dall'Europa centro-settentrionale al Mediterraneo centrale, alimentata da una discesa di fredde correnti artiche. "Anche l'Italia risentirà di tale circolazione, rimanendo per tutto il corso del weekend inserita nella stessa area di bassa pressione, al cui interno scorreranno forti correnti mediamente occidentali. Queste trasporteranno impulsi di instabilità".

Ed ecco le previsioni per la giornata di oggi, sabato 27 novembre. "Parziali schiarite su pianura piemontese e Liguria, ma anche su pianure lombardo-venete ed emiliane, addensamenti sul Friuli Venezia Giulia con piogge e rovesci sparsi in estensione la sera a gran parte delle regioni ad eccezione del Nordovest, anche con qualche temporale sulle pedemontane centro-orientali. Neve sulle Alpi tra i 600 e gli800 metri, in calo la sera a tratti fin sui fondovalle. Instabile anche sulle regioni tirreniche con rovesci intermittenti più frequenti al mattino tra Lazio e Campania, a tratti temporaleschi, in estensione alla Calabria tirrenica in serata. Sempre la sera rovesci e temporali in intensificazione anche su Toscana e Lazio. Addensamenti e rovesci anche in Sardegna, specie occidentale, e in Sicilia, specie settentrionale, maggiori aperture e più asciutto sul versante adriatico salvo qualche pioggia più probabile su Marche e Puglia nella prima parte della giornata. Neve sull'Appennino centro-settentrionale tra i 1000 ai 1300m. Venti forti tra ovest e sudovest con mareggiate sulle coste sarde occidentali, tirreniche e su quelle ovest della Sicilia. Temperature stabili o in temporaneo lieve aumento".

Queste invece le previsioni per domani, domenica 28 novembre: "Ampie schiarite su gran parte del Nord salvo addensamenti su Veneto e Friuli Venezia Giulia con qualche pioggia nella prima parte della giornata, in attenuazione. Addensamenti in intensificazione anche sui confini alpini occidentali con deboli nevicate fino a quote di fondovalle. Ancora instabile sulle regioni tirreniche con rovesci e temporali ad inizio giornata sul settore centro-meridionale, specie in Campania, in estensione alla Calabria tirrenica ma in temporanea attenuazione in giornata. Nella prima parte della giornata qualche rovescio anche in Toscana. In serata ripresa dell'instabilità anche sul Lazio e Campania dove sono attesi temporali, anche con grandine. Instabile inoltre su ovest Sardegna e nord Sicilia con rovesci e temporali, schiarite sulle regioni adriatiche salvo qualche rovescio ad inizio giornata sulla Puglia. Neve sull'Appennino già dai 500 agli 800m su quello centro-settentrionale, in calo fino a 1000 e 1300m su quello meridionale. Venti forti occidentali con mareggiate sulle coste tirreniche e su quelle occidentali delle isole maggiori. Temperature in calo".

