Covid, variante Omicron: come è stata scoperta e gli effetti sul contagio. Servono settimane per capire se elude i vaccini

Si chiama B.1.1.529 ed è stata ribattezzata Omicron. E' la nuova variante del Covid e spaventa un mondo che già da due anni è stato investito dalla pandemia ed è nel pieno del terrore. Sono stati gli scienziati del Sudafrica a identificarla dopo l'ennesimo recente picco di infezioni nel Gauteng, la provincia più popolosa del Paese dove il tasso di positività è schizzato in tre settimane dall'1 al 30%. Non è ancora chiaro dove sia nata ma vari casi sono stati individuati in vari paesi dell'Africa australe e anche in altri stati sparsi per il mondo come Hong Kong e Israele, sempre da passeggeri provenienti da quella zona. E ci sarebbero già i primi casi europei.

Secondo il ministro della Salute sudafricano, Joe Phaahla la variante sarebbe responsabile di quello che è stato definito l'aumento esponenziale dei casi nel Paese, dove i 200 contagi sono passati dai 200 giornalieri di media, prima a 1.200 e poi 2.465, in soli due giorni. La variante sembra avere un numero elevato di mutazioni - circa 30 - nella proteina spike, che potrebbe influenzare la facilità con cui si diffonde alle persone. Non ci sono invece a oggi indicazioni che possa causare malattie più gravi e anche in questo caso alcuni infetti sono risultati asintomatici.

Tomas Peacock, virologo dell'Imperial College ha parlato di una variante "con un profilo di mutazioni veramente orribile". Lo scienziato ha spiegato che ci vorranno "diverse settimane" per effettuare i test di laboratorio necessari per determinare se gli attuali vaccini contro il Covid siano efficaci nei confronti della nuova variante. Nel frattempo "per il principio di massima prudenza" alcuni stati, a partire da quelli dell'Unione Europea, hanno deciso di sospendere i voli dal Sudafrica ed altri sei paesi limitrofi. L'incubo è che possa soppiantare la variante Delta e mettere il mondo che prova ad uscire dalla pandemia davanti a nuova difficile sfida.

