Stupro di gruppo, il figlio di Beppe Grillo rinviato a giudizio insieme a tre amici

26 novembre 2021 a

a

a

Si terrà il prossimo 16 marzo la prima udienza del processo a Ciro Grillo e dei suoi tre amici rinviati a giudizio per violenza sessuale di gruppo. Lo ha decido la gup Caterina Interlandi. Ciro Grillo e i suoi tre amici, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia, Vittorio Lauria, sono stati infatti tutti rinviati a giudizio con l’accusa di violenza sessuale di gruppo. La decisione del gup è arrivata dopo un’ora di Camera di consiglio. Accolta pertanto la richiesta del Procuratore Gregorio Capasso. "L’impianto accusatorio ha retto. E' stata accolta la nostra richiesta, ora si farà un processo e si vedrà", le parole dello stesso procuratore.

Ciro Grillo, la sentenza di Sgarbi: "Condanna sicura, il figlio deve ringraziare il padre Beppe"

Prima della decisione del gup, si era espressa così l'avvocato Giulia Bongiorno, difensore della presunta vittima della violenza sessuale di gruppo: "Nonostante la Cassazione ritiene che le dichiarazioni della persona offesa di un delitto di violenza sessuale, dopo la verifica della credibilità, costituiscano di per sé prova per una condanna, in questo processo ci sono numerosi riscontri contro gli imputati, abbiamo anche la scatola nera che comprende tutte le intercettazioni e le chat, come quelle della mia assistita nella stessa notte dello stupro", ha affermato il legale.

Ciro Grillo, altra inchiesta. La ragazza: "Stuprata anche un anno prima". Ha accusato figlio di un politico

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.