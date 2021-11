Chi l'ha visto?, stasera in tv 24 novembre su Rai3: caso Nada Cella, il mistero del bottone

24 novembre 2021 a

a

a

Stasera in tv, mercoledì 24 novembre 2021, torna l'appuntamento con Chi l'ha visto? su Rai3 (dalle ore 21,20). Alla conduzione c'è sempre Federica Sciarelli che porterà i telespettatori sulle tracce di alcuni dei casi di cronaca nera e di scomparsi di maggiore interesse e dominio pubblico.

​

​

Nella prossima puntata



Nada Cella: Dal mistero del bottone alle telefonate anonime#Mercoledì #24novembre alle 21:20 con Federica Sciarelli in diretta su #Rai3 e #RaiPlay #chilhavisto pic.twitter.com/gBrpMM6eqV — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) November 23, 2021

Focus in particolare sugli ultimi sviluppi relativi al caso di Nada Cella: il mistero del bottone ma anche delle telefonate anonime. Si riuscirà a fare luce sulla morte della giovane donna avvenuta venticinque anni fa? Poi verrà ripercorsa la misteriosa scomparsa di Giovina, la donna per la quale i cugini da settimane fanno appelli: cos’è successo all’ex dipendente del comune di Pescara? Quindi, molto probabilmente, nella puntata di oggi la trasmissione dovrebbe tornare anche sul caso di Denise Pipitone, per via di ciò che sta accadendo in questi giorni: le indagini verranno chiuse definitivamente o si continuerà a lavorare per cercare di arrivare alla verità?

Non è l'Arena, Giletti va dentro le aziende: il rapporto tra lavoratori vaccinati e no vax

E poi ancora: “Tumore curato con erba cipollina”, condannata a un anno dal gup di Lucca la sorella del sacerdote (intanto deceduto) a giudizio per truffa. I due erano stati denunciati da Maria Antonietta dopo la morte di Francesco, padre della figlia. Giovanni Manna: indagine contro ignoti per abbandono di persona incapace aggravato. Il 73enne ritrovato senza vita nel parco dell’Insugherata a Roma, 4 giorni che si era allontanato dal pronto soccorso del Gemelli. Domani l’autopsia per accertare cause del decesso.

Rami Malek, dalla macchina per il caffè comprata con la prima busta paga alla storia con Lucy Boynton

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.