Incidente stradale, auto si schianta contro una casa disabitata: un morto e un ferito grave

Terribile incidente stradale nel pomeriggio di mercoledì 24 novembre a San Feliciano, nel Comune di Magione. Una squadra dei vigili del fuoco della centrale di Perugia, è intervenuta infatti intorno alle ore 16 per un incidente stradale accaduto appunto a San Feliciano in via della Concordia (davanti al ristorante Il Cainone).

Il bilancio è impietoso: una persona morta ed una in codice rosso. La vettura coinvolta ha urtato lo spigolo di una casa disabitata. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, il personale del 118 che ha provveduto a trasportare la persona ferita in ospedale, i carabinieri di Magione per la ricostruzione della dinamica dell'accaduto e la polizia municipale impegnata a regolare la viabilità. Secondo le prime informazioni all'interno del mezzo coinvolto viaggiava una coppia di stranieri.

