Covid, 9.709 nuovi casi in Italia. Ancora 46 morti. Dall'inizio della pandemia quasi 5 milioni di contagi. Tutti i dati di oggi

Il bollettino quotidiano di oggi, domenica 21 novembre, diramato dal ministero della Salute, annuncia che nelle ultime 24 ore sono stati 9.709 i positivi al Covid 19. Nella giornata di ieri erano stati 11.555. Ancora 46, invece, le vittime, tre in meno rispetto ai dati delle precedenti 24 ore. I tamponi molecolari e antigenici effettuati sono stati 487.109 (ieri 574.812) e il tasso di positività resta al 2%. I pazienti in terapia intensiva diventano 520, otto in più rispetto al bollettino precedente nel saldo tra entrate ed uscite. Nelle ultime 24 ore sono stati 35 gli ingressi nei reparti di rianimazione. Sono invece 4.345 i ricoveri nei reparti ordinari, in questo caso l'aumento è di 95 pazienti.

Dall'inizio della pandemia in Italia i contagi scoperti ufficialmente sono stati 4 milioni e 925,688. Continuando a questo ritmo, nel giro di pochi giorni sarà superata la soglia psicologica di 5 milioni. Attualmente i positivi sono 148.760, quindi 5.359 in più rispetto al precedente bollettino. I decessi, invece, diventano 133.177. Nel bollettino odierno sono state segnalate 4.302 guarigioni e in questo caso il numero complessivo delle persone che hanno superato l'incubo Covid sale a 4 milioni 643.751.

Queste le cinque regioni che hanno fatto registrare il più alto numero di nuovi casi: la Lombardia con 1.431 tamponi positivi, il Veneto con 1.261, il Lazio con 1.216, l'Emilia Romagna con 998 e la Campania con 798. Il Lazio è la regione con il maggior numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 83, tre in più rispetto alla precedente rilevazione. Subito dopo Lombardia e Veneto a quota 61. Ed è proprio la Lombardia la regione con più ricoverati con sintomi: 666 (+10). Sul fronte della vaccinazione, stando all'ultima rilevazione (dato di domenica 21 novembre, ore 19.10), sono 53.295 le nuove dosi somministrate ma soltanto in 5.886 casi si tratta della prima inoculazione. Complessivamente 45 milioni 681.853 i cittadini che hanno compiuto il ciclo vaccinale delle due dosi, mentre 3 milioni 932.264 hanno già ricevuto la terza.

