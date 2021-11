Selvaggia Lucarelli, il video dell'aggressione subita al Circo Massimo: la testata di un no-vax

21 novembre 2021 a

Selvaggia Lucarelli aggredita a Roma durante una manifestazione No Green Pass. La giornalista ha pubblicato su Twitter un video in cui mostra l'aggressione nei suoi confronti con un uomo che prima l'intimidisce dicendole "te ne vai" e poi la colpisce con una testata alla telecamera.

Lucarelli, giornalista di Domani e giudice di Ballando con le Stelle, in questi giorni in libreria con la sua ultima pubblicazione Crepacuore, ha raccontato come sono andati i fatti sui social, nel post pubblicato oggi domenica 21 novembre : "Ieri sono andata al Circo Massimo per la manifestazione No vax con cappello, occhiali, mascherina. Nessuno sapeva chi fossi. Per il solo fatto di chiedere 'perché è qui oggi?' sono stata aggredita in ogni modo possibile (denuncerò)". In un altro post Lucarelli ha aggiunto: "tutto questo è stato possibile grazie alla totale assenza delle forze dell’ordine nell’area del Circo Massimo. (erano solo fuori, ben distanti dai manifestanti)".

Ieri sono andata al Circo Massimo per la manifestazione no vax con cappello, occhiali, mascherina. Nessuno sapeva chi fossi. Per il solo fatto di chiedere “perché è qui oggi?” sono stata aggredita in ogni modo possibile (denuncerò). Presto il video integrale su @DomaniGiornale pic.twitter.com/9KYg6MvmP8 — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) November 21, 2021

Nelle ultime settimane la giornalista, recentemente passata da Il Fatto Quotidiano a Domani, è presa di mira dal popolo dei no-vax sul web e - adesso - anche dal vivo.

