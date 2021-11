Esplosione all'alba per una fuga di gas. Crolla villetta, donna salvata sotto le macerie

19 novembre 2021 a

Un forte boato all'alba, l'edificio che crolla, due persone anziane subito considerate disperse. Poi i soccorritori sentono le urla di una donna che viene ritrovata e salvata. I vigili del fuoco sono ancora a lavoro a San Felice a Cancello, in provincia di Caserta, dove questa mattina, venerdì 19 novembre, i residenti hanno sentito tremare le abitazioni e poi capito che un edificio si era letteralmente sbriciolato. Nel giro di pochi minuti sul posto sono arrivati gli uomini dei vigili del fuoco e le ambulanze con il personale sanitario. Terrificanti le immagini che si sono trovati davanti: un cumolo di macerie. Poi le urla della donna che hanno subito indirizzato i soccorritori.

Inizialmente due le persone disperse, Mario Sgambato e sua moglie Giuseppina, pensionati che abitavano al piano rialzato dell'edificio. Lui è molto conosciuto nel territorio, anche grazie alla sua opera come volontario della protezione civile comunale. Anche lei è impegnata nel sociale, attiva in particolare nella chiesa poco distante dal luogo del crollo. Come scritto, i soccorritori hanno subito sentito le sue urla e si sono messi immediatamente al lavoro per cercare di estrarla viva dalle macerie. Secondo le prime ricostruzioni una volta estratta, è stata immediatamente soccorsa dai sanitari e poi velocemente trasportata in ospedale per valutare meglio le sue condizioni.

Non è ancora chiaro se sia stato individuato anche il marito. Di certo i vigili del fuoco sono al lavoro e stanno scavando sul luogo dell'esplosione. Stando alle prime ricostruzioni delle forze dell'ordine, nella villetta di San Felice a Cancello, una stanza si sarebbe completamente saturata di gas e probabilmente l'accensione di una luce avrebbe avuto una funzione da innesco e provocato la violenta esplosione che ha causato il crollo. Purtroppo le fughe di gas sono sempre più frequenti ed accade spesso che interi edifici vengano distrutti, provocando vittime.

