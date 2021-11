Furgoncino precipita sui binari ed è travolto dal treno in corsa: morto un giovane di 17 anni e tre feriti gravi

18 novembre 2021 a

Un'autentica tragedia si è verificata nei pressi di Parma. Un pulmino su cui viaggiavano 4 persone, due adulti e due ragazzi, con all'interno due disabili, è uscito dalla carreggiata dell’A15 nella zona di Parma, precipitando su una ferrovia sottostante. Il mezzo è stato poi travolto da un treno in arrivo. Un giovane di 17 anni è morto mentre gli altri tre a bordo sono rimasti feriti.

Il furgone Ducato trasportava appunto un gruppo di disabili, ha perso il controllo, precipitando sui binari della ferrovia, il tutto sulla linea Bologna-Piacenza a Pontetaro, alle 13 di giovedì 18 novembre. Nello schianto un giovane è morto e un altro è rimasto ferito. I due erano a bordo del furgone con un uomo e una donna, e anche questi ultimi, stando alle prime informazioni, verserebbero in gravi condizioni.

Il furgoncino è letteralmente precipitato sulla linea ferroviaria, cadendo dall'alto, proprio nel momento in cui il convoglio era in transito. Inevitabile lo schianto. Stando a quel che si apprende, il macchinista e i passeggeri del treno sono rimasti illesi. Per il diciassettenne non c'è stato nulla da fare. Ma purtroppo il bilancio è soltanto provvisorio.

