Omicidio Monteiro, Gabriele Bianchi accusa Belleggia: "Ha colpito Willy al collo quando lui era già a terra"

Svolta nel processo per l'omicidio di Willy Monteiro avvenuto a Colleferro. Uno dei quattro imputati, Gabriele Bianchi, ha accusato apertamente Francesco Belleggia di aver colpito la povera vittima quando era già a terra: "Ho visto Belleggia tirare un calcio sinistro al mento a Willy, quando era ancora in piedi, e poi colpirlo nuovamente quando era ormai a terra. Ha preso la rincorsa e ha dato un altro calcio al collo senza pietà", questo quanto ha raccontato appunto Gabriele Bianchi, imputato nel processo per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, ascoltato nell’aula della Corte di Assise del Tribunale di Frosinone.

"Marco (Bianchi, ndr) e io non lo avremmo mai fatto - ha aggiunto - colpire un ragazzo a terra è da infame non si fa". A questo punto è direttamente a Francesco Belleggia, unico dei quattro imputati ai domiciliari e come sempre in aula: "Come quando hai colpito quel ragazzo sulle scalette", ha detto Bianchi allo stesso Belleggia. "Siamo stati accusati dalla feccia di Colleferro che, davanti alle telecamere, ha parlato male di noi, dandoci dei mostri senza nemmeno conoscerci", ha affermato sempre Gabriele Bianchi.

"Perfino i nostri amici sono stati influenzati dalla situazione mediatica, alcuni manipolati da genitori preoccupati che potessero finire nei guai - ha aggiunto - In parte posso capirli, so che sono stati minacciati solo per essere nostri amici". "Aspetto questo momento da un anno e due mesi, non vedo l’ora di rispondere a tutte le domande", così l'inizio del racconto in aula di Gabriele Bianchi nel corso dell'udienza al processo sull'omicidio di Willy.

