Bimbo di 10 anni ucciso con una coltellata alla gola, arrestato il padre: aveva divieto di avvicinamento alla famiglia

16 novembre 2021 a

a

a

Una tragedia familiare si è consumata a Vetralla, in provincia di Viterbo, martedì 16 novembre. E' Indagato per omicidio il 44enne polacco padre di Matias, bambino di dieci anni trovato morto per una coltellata alla gola nella sua casa di Vetralla, in provincia di Viterbo. L’uomo, che aveva un divieto di avvicinamento alla famiglia, è ricoverato in codice rosso in ospedale a Viterbo dopo essere stato trovato dalla madre del bambino in casa in stato di incoscienza. L'uomo tuttavia non è in pericolo di vita.

Il fendente al piccolo è stato inferto con un coltello da tavola che gli investigatori hanno trovato e sequestrato. Secondo quanto si è poi appreso il bambino era uscito da scuola alle 13:30 e accompagnato a casa da un parente in attesa del ritorno a casa dal lavoro della madre alle 15,30. Rincasata, la donna ha trovato il corpo del piccolo morto nella camera da letto e il padre, che aveva un divieto di avvicinamento, privo di sensi disteso sul pavimento in una stanza diversa. Immediatamente ha lanciato l’allarme ma per il bambino non c’era ormai più nulla da fare.

La Spezia, uccide ex compagna: in casa anche figlio di un anno e mezzo

L’uomo è stato portato in ospedale a Viterbo dove resta ricoverato in codice rosso ma appunto non in pericolo di vita. Fino a martedì mattina 16 novembre l’uomo era ricoverato in un ospedale della Capitale dove era stato trasferito dall’ospedale di Viterbo per Covid.

Bimbo precipitato dal balcone: fermato un uomo per omicidio

"Non è bello quando arriviamo tardi su queste cose - ha affermato ad Agenzia Nova il colonnello Angelo Antonazzo Comandante provinciale dei carabinieri di

Viterbo -, sono cose difficilmente prevedibili ma riuscire ad arrivare in tempo è un’idea che ci spinge a fare meglio. Talvolta, purtroppo, non ci riusciamo". Il padre del piccolo è stato arrestato dai carabinieri nella serata di martedì 16 novembre, in accordo con il procuratore della Repubblica di Viterbo. L’uomo, 44 anni polacco, è attualmente piantonato all’ospedale di Belcolle.

Omicidio del piccolo Alex, oggi il padre in Procura: tutti i retroscena

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.