Le minacce dei no vax: volevano gambizzare Draghi. "Va a mangiare in quel ristorante dell'Umbria". Gli assurdi messaggi nella chat

Volevano gambizzare Mario Draghi e magari farlo quando era in Umbria, nel ristorante in cui va spesso a mangiare. "Va in quel ristorante, cercatelo". O peggio: "Andiamo a prenderlo a casa, questo è l'indirizzo". Non c'era soltanto lui nel mirino dei no vax no pass che chattavano su Basta Dittatura, la "stanza" Telegram costituita per combattere le decisioni delle istituzioni, prese per cercare di contenere il Covid. Gli indagati se la prendevano con il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ma anche con giudici, pubblici ministeri, giornalisti. Ora i protagonisti di quella folle chat, che ospitava la sagra dell'insulto e dell'offesa, sono tutti all'attenzione di un'indagine della Procura di Torino, condotta dalla Digos, coordinata dal dirigente Carlo Ambra, e dalla Polizia postale. E rischiano pesanti condanne.

In Basta Dittatura non solo si insultava, ma si minacciava, si proponeva l'assalto alle banche, di andare a "prendere sotto casa" i politici, i medici, i giornalisti. Si invocava l'utilizzo delle armi, si pensava di "approntare un piano di guerra" e di cercare di far saltare qualcosa o qualcuno. Secondo i no vax i poteri "forti complottisti" e i "burattinai" del "nuovo ordine mondiale" andavano gambizzati, messi a testa in giù, colpiti con l'acido. Frasi ripetute e condivise migliaia e migliaia di volte, in maniera persino compulsiva.

La Procura di Torino ha quindi fatto scattare diciotto perquisizioni in quindici diverse città italiane, dal Piemonte alla Sicilia. A Palermo uno degli indagati aveva ipotizzato di utilizzare l'acido contro le forze dell'ordine e la Digos controllando la sua abitazione ha trovato una tanica contenente una sostanza considerata pericolosa. A Cremona e Brescia sono stati rinvenuti coltelli e una balestra. La chat Basta Dittatura, a cui erano iscritti 40mila utenti, era stata chiusa su disposizione della Procura di Torino. Ma ne era stata ricreata un'altra con un nome simile: "Basta Dittatura!-Chat", stavolta con 9mila iscritti. Le minacce non si sono mai concretizzate e ora gli indagati dovranno fare i conti con la giustizia.

