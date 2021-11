Covid, il bollettino di oggi: ancora 5.144 casi e 44 morti. Il tasso di positività supera il 2%

15 novembre 2021 a

Ancora più di 5 mila italiani positivi al Covid. Come ogni giorno, anche oggi, lunedì 15 novembre, sono stati ufficializzati i dati relativi alla pandemia che sta sconvolgendo quasi tutto il mondo. I nuovi contagi ufficializzati dal ministero della salute, oggi sono 5,144. Meno rispetto al dato di ieri, quando erano stati 7.569, ma come noto i numeri viaggiano più o meno con un giorno di ritardo rispetto al calendario settimanale, quindi sono per lo più riferibili a domenica.

Ancora 44 vittime (ieri ne erano state ufficializzate 36), Sono 248.825 i tamponi, mentre il dato di ieri era 445,593. Il tasso di positività continua a salire e tocca il 2.1 per cento, mentre il precedente era dell'1.7, dato purtroppo mai così alto dal mese di settembre. 475 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 17 in più. Gli ingressi giornalieri sono stati 41 (ieri 29). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3,808, quindi 161 in più rispetto al precedente dato. Hanno superato l'incubo Covid altre 3.510 persone e il totale delle guarigioni sale quindi a 4 milioni 611.566. Dall'inizio della pandemia i casi registrati in Italia sono stati 4 milioni 865.260.

I decessi 132.819. Attualmente sono 120.875 i positivi al virus, 1.645 in più rispetto al precedente bollettino. Capitolo vaccino. Le persone che hanno aderito alla campagna sono 45 milioni 436.416. Il 76,68% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale primario. Il 2,39% è invece in attesa di seconda dose. Lentamente ci si sta avvicinando all'80%. Al 5,04% dei cittadini è stata invece somministrata la terza dose. Prendendo in considerazione solo gli over 12, è parzialmente protetto l'86,75% dei cittadini mentre l'84,13% è completamente vaccinato. Analizzado i dati delle Regioni, ecco le cinque che nel bollettino di oggi hanno fatto registrare il numero maggiore di contagi: Veneto 712, Emilia Romagna 651, Lazio 595, Campania 525, Lombardia 506.

