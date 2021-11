Green pass verso le nuove regole. Tamponi rapidi validi solo 24 ore e spinta decisa alla vaccinazione. Il piano per salvare il Natale

15 novembre 2021 a

Sono sempre più probabili una stretta sul green pass e nuovi provvedimenti per cercare di contenere la diffusione del Covid che colpisce non solo dal punto di vista della salute pubblica, ma anche sul fronte dell'economia e dell'occupazione. L'esecutivo guidato da Mario Draghi sa che un nuovo lockdown sarebbe pesantissimo per il Paese e vuole cercare in tutte la maniere di evitarlo. Preoccupano la risalita della curva dei contagi e la diminuzione della protezione del vaccino dovuta al trascorrere del tempo. Già annunciata la campagna per la terza dose agli over 40, ma le somministrazione non sono ancora iniziare.

Ufficialmente Palazzo Chigi smentisce che stia preparando nuove misure restrittive, ma è ormai certo che si stia muovendo per cercare di non farsi trovare impreparato. Viene valutata una nuova restrizione sulla concessione del green pass che dovrà essere parallela ad una ulteriore intensificazione della campagna vaccinale, accelerando nella somministrazione delle terze dosi che secondo gli esperti garantiscono la copertura anticorpale. In relazione al certificato verde il governo potrebbe decidere di agire su due fronti. Il primo è quello della durata: visto che l'efficacia del vaccino scende in maniera notevole dopo i primi sei mesi, quasi sicuramente sarà rivista proprio la durata del green pass. E' quasi scontato che la validità sarà ridotta da dodici a nove mesi.

Non è l'unica variazione importante. Il tampone rapido (antigenico), quello che viene effettuato in farmacia e che è stato ribattezzato "veloce", non è considerato affidabile al 100 per cento, fin dalla sua diffusione. Fare marcia indietro adesso sarebbe impossibile, ma si sta pensando di abbassare la durata della validità dei tamponi per ottenere il green pass. La validità del molecolare passerebbe da 72 a 48 ore, quella dei rapidi da 48 a 24. Una decisione delicata perché impatta sui cittadini che hanno scelto di non vaccinarsi, ma del resto sarebbe una strategia proprio per spingere anche gli indecisi a sottoporsi alla somministrazione, considerata l'unica vera difesa contro il Covid.

