Minacce Isis al ministro Luigi Di Maio. Solidarietà anche dalla destra. Meloni: "Compatti contro il terrorismo"

Marianna Castelli 13 novembre 2021 a

a

a

Luigi Di Maio minacciato dall'Isis attraverso la rivista Al Naba. E' stata pubblicata una foto del ministro degli esteri (Movimento 5 Stelle), scattata in occasione del vertice della coalizione anti-Daesh lo scorso giugno a Roma. Nello scatto Di Maio è con il segretario di Stato degli Usa, Antony Blinken. L'articolo è intitolato Perché il Califfato li spaventa e nel servizio c'è un chiaro accenno sulla "conquista di Roma". Evidenti le minacce all'Italia attraverso il suo ministro degli Esteri. Già nel mese di luglio il titolare della Farnesina aveva ricevuto minacce dalla stessa rivista.

Terrore in Nuova Zelanda: cingalese ispirato dall'Isis accoltella sei persone in market. Ucciso dalla polizia

Immediatamente è scattata la solidarietà nei confronti di Di Maio. Via twitter Simona Malpezzi, presidente dei Senatori del Partito Democratico ha dichiarato la sua vicinanza al grillino. "Esprimo al ministro Luigi Di Maio la solidarietà dei senatori del Pd. Siamo tutti uniti nella lotta contro il fondamentalismo, il terrorismo internazionale e chi minaccia il nostro Paese e le sue istituzioni”. Ad esprimere sostegno sono stati praticamente tutti i gruppi politici. Davide Faraone, presidente di Italia Viva, in una nota ha dichiarato "solidarietà e vicinanza personale al ministro Di Maio per le gravissime minacce ricevute dall’Isis. Nessun passo indietro di fronte alle intimidazioni terroristiche, opportuno alzare la guardia".

Conte fa promesse a vuoto, Di Maio pronto a raccogliere i frutti

Chiara presa di posizione via twitter anche da parte di Deborah Bergamini, sottosegretario di Stato ai rapporti con il Parlamento del governo Draghi: "Esprimo la mia sincera solidarietà al ministro Luigi Di Maio per la minaccia ricevuta dallo Stato islamico. L’Italia è in prima linea contro ogni forma di terrorismo e non si farà mai intimidire. Continueremo ad affermare i valori della democrazia e della libertà individuale". Sostegno anche da Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia: "Solidarietà al ministro Luigi Di Maio per le preoccupanti minacce ricevute dall’Isis. Il terrorismo islamico è un pericolo globale a cui ci si oppone restando uniti e compatti. Non ci fanno paura. È dovere delle istituzioni e della politica italiana tenere alto il livello di guardia di fronte a un nemico che vuole sottomettere la nostra libertà".

Di Maio, stoccata a Renzi: "E' un demolition man, gode quando distrugge. E presto sarà nel centrodestra"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.