Striscia la notizia, la truffa della bici rubata: ecco come i mezzi vengono piazzati sul mercato | Video

Le truffe fioccano. Da quelle via web alle beffe in cui i principali bersagli sono gli anziani. Ora spunta anche la truffa della bicicletta, svelata da Striscia la notizia. Aumenta il numero dei mezzi a pedali rubati e Max Laudadio ha aiutato un una vittima. All'uomo era stata rubata la bici che utilizzava per andare al lavoro e molto velocemente l'inviato di Striscia è riucito a ritrovarla. Ma come ha fatto? Ovviamente scandagliando la rete. Nella pagina di un venditore che vantava circa seicento annunci, Laudadio ha individuato il possibile oggetto rubato e come sempre ha affrontato il venditore.

L'uomo ha cercato di difendersi sostenendo che era stato un suo amico a cedergli la bicicletta per venderla. Non ha però voluto svelare il prezzo che aveva pagato. A quel punto Laudadio ha fatto presente che era stata rubata. Il venditore si è detto sorpreso: "Ma come rubata? Me l'ha data un ragazzo di Varese". L'uomo, però, ha diversi mezzi a disposizione di chi intende acquistare e Laudadio ha cercato di metterlo alle strette: "Come fa ad avere tutte queste bici?". Il venditore ha continuato a negare, sostenendo di non averne molte e di coltivare proprio quella passione.

E' spontaneo chiedersi quante altre persone siano state vittime di colpi del genere: biciclette rubate e poi riproposte negli annunci online. In passato le bici venivano sottratte da chi in qualche modo cercava di riutilizzarle. Le usava per percorrere un tragitto e poi le abbandonava, oppure le verniciava per cercare di non farle riconoscere. Difficilmente le riproponeva sul mercato, anche perché non era affatto semplice vendere una bici rubata. Il web ha stravolto anche questo tipo di furti perché oggi bastano una foto e quattro righe per pubblicare un annuncio che magari è visto da centinaia di persone. E sul mercato online dell'usato si trova praticamente di tutto.

