Non è l'Arena, giornalista si finge escort minorenne e pubblica annuncio per il sesso. Decine di telefonate. Il cliente smascherato | Video

11 novembre 2021 a

a

a

Si è finta una giovane studentessa che voleva vendere il suo corpo ed ha pubblicato un annuncio per offrire prestazioni sessuali, specificando di essere molto giovane. In pochi minuti le sono arrivate decine di telefonate. Lei non è una escort, è Giulia Carrarini, giornalista di Non è l'Arena. Anche nella puntata di mercoledì 10 novembre, il programma di La7 condotto da Massimo Giletti, ha dedicato ampio spazio ai fenomeni della prostituzione, della dipendenza da sesso estremo, della sottomissione.

Non è l'Arena ha concentrato la sua inchiesta proprio sulle minorenni che vendono le loro prestazioni sessuali ed ha confermato l'esistenza di un mondo dai confini molto estesi: sono migliaia e migliaia gli uomini che cercano ragazze giovani e non si tirano indietro nemmeno nel momento in cui viene loro confessato che dalle escort che hanno meno di diciotto anni e che quindi consumare un rapporto sessuale con loro significa andare incontro ad un reato. Proprio per comprendere meglio il fenomeno della prostituzione minorile, la giornalista di Non è l'Arena si è finta una giovanissima ragazza che vuole concedersi a pagamento. Ha pubblicato un annuncio su un sito specializzato, specificando di avere appena 18 anni.

Ha immediatamente iniziato a ricevere le telefonate di uomini che le chiedevano un appuntamento. Un disco infinito con domande sulla sua disponibilità, sugli orari e ovviamente sulle tariffe. Decine di richieste, tra cui quella di un 67enne che le scrive: "Adoro le giovani porcelle". A tutti coloro che la cercano, la giornalista confessa di avere meno di diciotto anni e che gli appuntamenti devono essere bene organizzati dal punto di vista degli orari, visto che sta andando ancora a scuola. Pochissimi i clienti che si tirano indietro perché dall'altra parte del telefono c'è una minorenne.

Carrarini fissa un appuntamento con un cinquantenne, ma si presenta sul posto con il cameramen e svela che lei è una giornalista e non una escort. Il cliente inizialmente va in confusione, nega di aver fissato l'incontro, poi assicura che non avrebbe consumato il rapporto sessuale ma che era soltanto curioso.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.