Non è l'arena, telecamere nascoste in un festino a luci rosse. Le confessioni delle escort e le dipendenze dal sesso | Video

11 novembre 2021 a

a

a

Come aveva annunciato la scorsa settimana Massimo Giletti, anche nella puntata del 10 novembre Non è l'Arena si è occupata di prostituzione. Ha dedicato al fenomeno del sesso a pagamento l'ultima parte del programma, raccontando ancora una volta le storie molto particolari e piccanti di un mondo ormai sommerso solo in parte. Dalla prostituzione sulla strada, alle escort che costano centinaia di euro a notte, passando per chi durante un rapporto sessuale preferisce essere picchiato, fino a chi arriva addirittura a voler mangiare gli escrementi.

I giornalisti di Non è l'Arena sono riusciti a far entrare le telecamere di La7 anche in un appartamento dove si consumava un festino. Hanno filmato tutto, anche se ovviamente è stata mandata in onda solo una piccola parte delle immagini, debitamente oscurate. E davanti alle telecamere dell'emittente hanno raccontato le loro storie e le loro sensazioni sia gli uomini che avevano organizzato l'orgia, pagando le escort, che le stesse ragazze, vere e proprie professioniste del sesso. Spesso costrette ad andare oltre la pratica più vecchia del mondo, perché i loro clienti vogliono essere picchiati, feriti, colpiti, sottomessi: soltanto in questo modo provano il piacere della carne.

Martina Vismara: la bomba sexy di OnlyFans. "Non è solo un sito erotico". Il fenomeno dei centri massaggi cinesi a luce rossa

Inquietante il capitolo della prostituzione minorile. L'inchiesta di Non è l'Arena ha dimostrato che può bastare una sola telefonata per fissare un appuntamento con una ragazza che ha meno di diciotto anni, pronta a vendere il suo corpo. E più la escort è giovane, più si alzano le tariffe. Per comprendere meglio il fenomeno, una giornalista del programma condotto da Massimo Giletti si è spacciata per una ragazzina che non ha ancora compiuto diciotto anni ed ha pubblicato un annuncio on line. Nel giro di pochi minuti ha ricevuto decine di telefonate e di prenotazioni per le sue prestazioni. I clienti non si tiravano indietro nemmeno quando la donna spiegava di avere meno di diciotto anni.

La escort a Massimo Giletti: "Ecco cosa combinano i calciatori di serie A. Brutte persone e non vogliono il preservativo " | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.