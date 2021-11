Chi l'ha visto?, stasera in tv 10 novembre su Rai3: i casi di Alessio Zangrillo e Nada Cella

10 novembre 2021 a

Stasera in tv, mercoledì 10 novembre 2021, torna il classico appuntamento con Chi l'ha visto? su Rai3 (ore 21,20). Federica Sciarelli, da anni al timone della trasmissione, guiderà i suoi telespettatori sulle tracce di misteri ancora irrisolti.

Delitto Laura Ziliani, garage punto chiave. Il sindaco: "Le figlie mai hanno partecipato alle ricerche"

Tra i casi della nuova puntata la conduttrice lascerà spazio di nuovo a Giovina Gioia Mariano, l’ex dipendente comunale di Pescara che si è allontanata volontariamente lo scorso 8 marzo. La giovane pare non aver portato nulla con sé, nemmeno la sua borsa, e questo ha destato parecchi sospetti nei suoi familiari. Eppure, a distanza di qualche mese in cui ancora non si è trovata alcuna traccia della donna, la questura pare stia decidendo di archiviare il caso trattandosi di un allontanamento volontario. Ma i genitori non si danno pace: perché Giovina si è allontanata da tutto e da tutti senza lasciare nessuna spiegazione? Cosa le è veramente successo?

Il giallo del cadavere trovato in una grotta alle pendici dell'Etna: era lì da almeno 40 anni

la conduttrice di Rai3 tornerà sulle tracce di Alessio Zangrillo, il giovane pugile trovato morto nel Tevere. Chi è il vero responsabile del suo decesso? Ancora è presto per trovare un colpevole e le indagini proseguono ancora. Federica Sciarelli tratterà anche il caso di Nada Cella, meglio noto come l’omicidio di via Marsala. Dopo una svolta nelle indagini, la mamma della donna uccisa parlerà in trasmissione per dare la sua versione dei fatti. Non mancheranno inoltre le segnalazioni e le richieste d’aiuto da parte delle persone in difficoltà.

