Tiziana Russo, la sorella Marta uccisa all'Università mentre passeggiava con l'amica Jolanda Ricci

09 novembre 2021 a

a

a

Tiziana Russo è la sorella di Marta Russo, la ragazza uccisa mentre percorreva con un’amica un vialetto dell’Università la Sapienza. Marta Russo è stata assassinata all’interno della città universitaria dell’Ateneo e a colpirla fu un proiettile calibro 22.

La giovane stava appunto percorrendo il vialetto all’interno della Città Universitaria, tra le facoltà di Scienze Statistiche, Scienze Politiche e Giurisprudenza, assieme all’amica Jolanda Ricci. Il colpo di pistola raggiunse la testa della ragazza che andò immediatamente in coma profondo. Venne poi trasportata al Policlinico Umberto I, dove morì solo cinque giorni dopo. In suo onore l’università di Roma appese una targa commemorativa in facoltà e le vennero intitolate alcune aule dell’ateneo.

Marta Russo, l'omicidio misterioso della studentessa e i suoi diari segreti stasera su Rai 2: tutte le anticipazioni

Dopo un lungo periodo di indagine vennero individuati i colpevoli: gli assistenti universitari Giovanni Scattone e Salvatore Ferraro. In seguito arrivarono le condanne definitive: Giovanni Scattone (5 anni e 4 mesi) e Salvatore Ferraro (4 anni e 2 mesi). "E' emersa una verità processuale che non può essere messa in discussione. Parlare di dubbi e di mancanza di movente dopo tutti questi anni è continuare a spettacolarizzare la morte di Marta, è come riportarla nella tomba e colpirla altre volte", ha affermato appunto Tiziana Russo (nella foto ripresa dal Corriere della Sera). Tiziana ha scritto recentemente il libro Marta Russo, Mia sorella.

Chi era Marta Russo, la studentessa uccisa nel caso del "delitto perfetto"

"Pensavo fossero semplici appunti di università, invece erano diari segreti - ha raccontato in una recente intervista a Il Fatto quotidiano -: mi ha emozionato, ho iniziato a leggerli con grande fatica e poi mi sono sentita vicina a lei. Dopo 24 anni in cui Marta è sempre stata una semplice foto nell’immaginario collettivo, finalmente torna a essere una persona grazie a questi diari che ho trovato per caso nella nostra camera, all’interno di un armadio”. Tiziana Russo è tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, nella puntata di martedì 9 novembre.

Pino Donaggio, dal matrimonio con Rita Cucco i due figli Cristiano ed Elisabetta: la canzone per la moglie

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.