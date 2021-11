Sì vax, pazienza finita: sui social ogni giorno attacchi a chi è contro il vaccino. Il medico: "Vengano a fare un giro nei nostri reparti"

08 novembre 2021 a

Ma se iniziassero a protestare i 47 milioni di italiani che hanno vinto le paure e i timori e si sono vaccinati per combattere la diffusione del Covid e cercare di proteggere se stessi e gli altri? Se iniziassero a scendere in piazza per contestare la minoranza che non crede al vaccino e spesso blocca le città, causando l'aumento della diffusione del Covid? In quel caso cosa accadrebbe? La maggioranza degli italiani farebbe sentire la propria voce e numericamente sovrasterebbe i pochi che contestano, spesso con posizioni difficili persino da comprendere. Purtroppo però il virus sfrutterebbe anche queste manifestazione, come fa con quelle no vax, e si diffonderebbe ancora più velocemente.

E se scendessero in piazza i 47 milioni di italiani che vaccinandosi hanno permesso di riaprire scuole, aziende, negozi, ristoranti e anche a questo idiota di manifestare?

La protesta, però, inizia a montare sui social dove centinaia e centinaia di migliaia di italiani ogni giorno pubblicano opinioni e post fortemente critichi nei confronti di chi ha ancora paura del vaccino, nonostante i dati mondiali e le situazioni che stanno vivendo i paesi con il tasse dei vaccinati più basso del nostro. Del resto sono stati coloro che ci hanno messo coraggio e hanno aderito alla campagna vaccinale a permettere la riapertura delle scuole, delle aziende, dei negozi, dei ristoranti. Le critiche vengono sollevate anche all'insistente voglia di manifestare del movimento no vax, di cui molti membri sembrano solo alla ricerca di visibilità o della voglia di veicolare teorie che fanno spuntare il sorriso anche a coloro che non hanno alcuna conoscenza della medicina.

Anche in Italia i casi iniziano ad aumentare e nel nostro reparto la situazione negli ultimi giorni si è complicata, ha svelato una nota pneumologa di uno degli ospedali dell'Italia centrale. Si è già sottoposta alla terza dose di vaccino ed ogni giorno è in corsia per cercare di aiutare chi è stato colpito dal virus. "E' ipossibile comprendere i no vax da parte nostra. A loro invece basterebbe fare un giro tra i letti di un reparto Covid".

