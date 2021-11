Filippo Addamo, chi è: la storia dell'uomo che a 23 anni uccise la madre Rosa Montalto

04 novembre 2021 a

Stasera in tv la trasmissione Che fine ha fatto Baby Jane? di Franca Leosini racconta il caso di Filippo Addamo, l'uomo che all'età di 23 anni, uccise la madre Rosa Montalto. Fu processato e condannato a 17 anni di carcere. Addamo, che ha confessato l'omicidio, è tornato in libertà nel 2019 dopo aver scontato l’intera pena (era recluso dal 2003) e si è rifatto una vita. Si è costruito una famiglia e oggi è padre. L’ombra di quella agghiacciante esecuzione, come spiegato da Leosini, non lo avrebbe mai abbandonato.

Addamo uccise la madre con un colpo di pistola alla nuca. Alle prime luci del mattino del 27 marzo 2000, sarebbe andato da lei per affrontarla in merito alla scoperta di una sua relazione sentimentale successiva alla separazione dal marito. Si sarebbe presentato con l’arma carica. Rosa vive in un piccolo appartamento da quando ha lasciato il marito, padre dei suoi quattro figli, dopo anni di soprusi. Felice della riconquistata libertà, la donna da qualche tempo vive una relazione appassionata con Benedetto, amico del figlio Filippo che ha quattordici anni meno di lei. L’amore fra la madre e l’amico però è ormai un’ossessione per Filippo che, anche roso dalla gelosia, non accetta che la donna possa rifarsi una vita fuori dal contesto familiare. Rosa rompe presto con il giovane Benedetto ma invece di ritornare con il marito, sceglie di frequentare altri uomini. Così quella mattina Filippo decide di ucciderla.

Filippo, oggi è sposato con un figlio piccolo ma soprattutto la famiglia lo ha perdonato. Oggi si farà vedere venti anni dopo la tragedia e si racconterà.

