Muore a 40 anni dopo un malore: l'ambulanza arriva in tempo, ma a bordo non c'è il medico

Un uomo accusa un malore, viene prontamente soccorso dal 118, ma a bordo dell'ambulanza non c'è il medico. Il quarantenne non ce la fa e muore nonostante gli sforzi degli infermieri. E' polemica in Calabria per l'ennesimo caso di un'ambulanza che non aveva a bordo il medico. E' Amalia Bruni, leader dell'opposizione in consiglio regionale a rilasciare dure dichiarazioni sulla vicenda. "Un giovane uomo di 40 anni - spiega ha accusato un malore a Roseto Capo Spulico, in provincia di Cosenza. I soccorsi sono arrivati anche per tempo ma l'ambulanza era senza medico a bordo e, nonostante tutti gli sforzi encomiabili degli infermieri, non c'è stato nulla da fare: la persona è deceduta".

Bruni spiega che si tratta della "terza vittima in pochi giorni su questa parte del territorio. Siamo l'unica regione in Italia dove le ambulanze partono senza medici per mancanza di personale. Mi chiedo ma quanto vale una vita umana? Quell'uomo che era figlio, marito e padre a sua volta, è morto perché le istituzioni non hanno saputo dargli un'assistenza adeguata. Non cure costosissime o esami impegnativi o chissà cosa, non hanno saputo offrirgli, come alle altre vittime, una figura essenziale come un medico di urgenza. Un servizio fondamentale e assicurato ovunque in Italia tranne che da noi. Bisogna intervenire chiedendo subito aiuto con norme speciali, facciamo arrivare medici e personale sanitario con dei provvedimenti ad hoc e ricominciamo a salvare vite umane e non a contare i decessi per colpa delle Istituzioni".

La mancanza di personale sul fronte medico d'urgenza, è un problema che sta colpendo buona parte del Paese. Secondo recenti statistiche sono almeno duemila i dottori che mancano nei reparti di Pronto Soccorso, dove spesso devono per forza di cose operare i medici di altri reparti. Anche la mancanza di dottori a bordo delle ambulanze è stata segnalata più volte.

